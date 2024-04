Incendio a Barcellona: le sterpaglie bruciano e invadono uno stabilimento di laterizi

Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Barcellona Pozzo di Gotto per un incendio di sterpaglie in via Milite Ignoto. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, il rogo si era già propagato in un terreno di pertinenza di uno stabilimento di laterizi.

La squadra del distaccamento di Milazzo (5a) è intervenuta con auto pompa serbatoio(APS), mentre dalla sede centrale di Messina è stata inviata un’autobotte. Dopo aver estinto le fiamme, aver messo in sicurezza e bonificato l'area, la squadra ha fatto rientro in sede intorno alle ore 13.