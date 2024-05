Incidente auto-moto a Villafranca, tra i soccorritori dell'automobilista anche l'assessora Di Salvo

Scontro all'incrocio con la via Nazionale di VillafrancaTirrena, all'altezza della via Don Luigi Sturzo (accanto al Municipio), tra una Lancia Y e una motocicletta Harley Davidson. Da una prima ricostruzione, l'auto con alla guida una donna proveniva dalla Nazionale, mentre il motociclista si apprestava a immettersi sulla Nazionale, quando si sono scontrati per cause da individuare. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti, tra cui l'assessora Barbara Di Salvo, ed è stato trasportato in ospedale. Era cosciente, ma si teme possa avere fratture agli arti inferiori. Il sinistro ha causato inevitabile preoccupazione tra la gente presente, come anche rallentamenti nel tratto di strada.