Messina, prove anti Avellino nel test odierno con l'Igea Virtus

Trasferta in provincia per il Messina che, questo pomeriggio, sarà di scena al “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela dove affronterà, in un allenamento congiunto alle ore 15.30, la Nuova Igea Virtus, formazione di serie D. Una scelta per preservare sia il manto erboso dello stadio “Franco Scoglio” che quello del “D’Alcontres-Barone” di Barcellona.

Le due squadre giallorosse si ritroveranno a distanza di quasi un mese e, in quell’occasione al “Marullo”, si impose il Messina di mister Giacomo Modica con un 4-0 firmato da Plescia (doppietta), Ferrara e Cavallo: un test estivo che ha preceduto l’esordio esterno contro l’Audace Cerignola. Questa volta si tratta di un allenamento di preparazione in vista della sfida di domenica contro l’Avellino, in programma alle 14 nell’impianto di contrada San Filippo.

Ieri, invece, doppia seduta sul sintetico di Bisconte, con il tecnico giallorosso che valuta situazioni di gioco e condizione fisica, soprattutto dell’esterno Salvo (recupero difficile) e del centrocampista Giunta e, almeno quest’ultimo, potrebbe tornare a disposizione ma senza correre rischi. Ancora out, invece, il centrocampista Franco, che sconterà la quarta e ultima giornata di squalifica.

I peloritani hanno messo nel mirino l’Avellino e ci arrivano con tanta voglia di riscatto e con l’intenzione, dopo Turris e Virtus Francavilla, di non accumulare rimpianti e centrare la prima vittoria stagionale. Sarebbe una buona iniezione di fiducia per aprire un mese di ottobre che vedrà il Messina, tra campionato (recuperi e turni infrasettimanali) e Coppa Italia (contro il Catania), scendere in campo otto volte in 29 giorni.

La terna Andrea Ancora della sezione di Roma 1 è l’arbitro designato per la sfida di domenica, con gli assistenti Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Massimiliano Starnini di Viterbo; quarto ufficiale Alessandro Gervasi di Cosenza. Il giovane fischietto laziale, 35 anni, dirigerà la sua 40esima partita tra i professionisti, ma i precedenti con il Messina non sono favorevoli: giallorossi sconfitti a Foggia e a Palermo (sempre 1-0) e 0-0 sul campo dell’Ebolitana.

Positivo, invece, l’unico incontro dell’Avellino, che si impose 3-1 sulla Vibonese.

L’avversario Preparazione in corso anche in casa irpina, ma a livello fisico non vive sicuramente un bel periodo. Problemi per Raffaele Russo, Fabio Tito, Luca Falbo, Sonny D’Angelo e anche per Jacopo Dall’Oglio, centrocampista originario di Milazzo, fermo a causa di una lesione muscolare all’adduttore destro. La squadra allenata da mister Michele Pazienza, subentrato a Massimo Rastelli dopo due sconfitte in due giornate, ha poi collezionato tre risultati utili consecutivi contro Foggia (0-0), Sorrento (0-1) e Monopoli (4-0) risalendo fino al nono posto con 7 punti.

Giugliano senza guida Società campana ancora senza allenatore dopo l’esonero di Raffaele Di Napoli. Il club sta valutando le possibili alternative e in pole ci sarebbe Giuseppe Raffaele, altro ex Messina, seppur per pochi giorni...

Cambia anche il Monterosi Fabrizio Romondini non è più l’allenatore della squadra laziale, che ha raccolto appena 2 punti in cinque gare. A prendere il suo posto sarà Roberto Taurino, ex Avellino e Virtus Francavilla e accostato anche al Giugliano.

Problemi a Taranto Ancora problemi per lo stadio “Iacovone”. Dopo il rinvio della sfida contro il Messina, la società pugliese ha presentato istanza di rinvio anche per la gara interna contro l’Audace Cerignola, in programma domenica 1 ottobre alle 20.45. Probabile, però, che questa volta la Lega Pro respinga la richiesta e decida per la disputa in campo neutro, con il “Viviani” di Potenza come ipotesi.