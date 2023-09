Il messinese Andrea Rinaldi ai Mondiali di International Functional Fitness di Vancouver

Vetrina prestigiosa per il messinese Andrea Rinaldi che si conquista un posto ai Mondiali di International Functional Fitness. Sarà proprio lui a rappresentare l'Italia in Canada, a Vancouver, questo week-end (sarà possibile vederlo nelle dirette della pagina Instagram di CrossFit Zancle Messina). Una crescita costante quella del giovane messinese che in poco meno di 2 anni di approccio a questo sport, seguito dai suoi coach Roberto Sanfilippo e Cristina Squillaci è arrivato a risultati straordinari. Si conferma quandi la ASD Zancle Training (CrossFit Zancle Messina), un centro sportivo che basa il suo modello su classi di gruppo che utilizzano movimenti funzionali sempre diversi con adattamenti, specifici per ogni persona.