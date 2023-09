Messina, le ragazze del Padel Village sfidano Caltanissetta. Chi vince insegue il sogno della Serie B

Appuntamento importante domani, sabato 23 settembre, per gli appassionati di Padel. Si gioca, presso l'impianto Cristo Re, alle 10, la sfida fra le padrone di casa del Messina padel Village e il New Golden di Caltanissetta, valevole per il tabellone nazionale del campionato di Serie C femminile. Una tappa importante verso il sogno della promozione in serie B per le ragazze del capitano Claudio Carai. Sarà gara secca, chi vince va avanti, chi perde dovrà dire addio ai sogni di gloria (si gioca al meglio dei tre doppi).

Di seguito le protagoniste della gara di domani: Mariapaola Gervasi (vice capitano), Giorgia Mencaroni, Chiara Capillo, Ivana Mulfari, Martina Guttarolo, Eliana Buda e Floriana De Francesco.

Appuntamento a domani, quindi, alle 10 al Messina Padel Village di Cristo Re.