C'era una volta... Il Messina che espugnò San Siro

Una notte da ricordare, per gli oltre 3000 messinesi presenti a San Siro e per tutti quelli che da casa hanno assistito all'impresa più esaltante del grande Messina di Bortolo Mutti che alla scala del calcio battè il Milan in rimonta per 1-2 grazie alle marcature di Giampà e Zampagna che ribaltarono l'iniziale vantaggio rossonero siglato da Pancaro . In compagnia dell'allora commentatore di Sky e nostro collega alla redazione online della Gazzetta del Sud, riviviamo quella notte magica di 19 anni fa.