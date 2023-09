Il Messina col Catania in Coppa Italia. In campionato ecco il calendario sino alla 11esima giornata

Diverse partite alle 14 di domenica per il Messina. E' quanto emerge dal comunicato della Lega Pro che ha ufficializzato il programma dei tre gironi dalla sesta all’undicesima giornata di andata con date e orari. Messina-Avellino si giocherà domenica 1 ottobre, alle ore 14, al “Franco Scoglio”. Quindi la trasferta di Sorrento domenica 8, sempre alle ore 14. Messina-Giugliano il 15 ottobre, ancora alle 14. Si giocherà invece in notturna Picerno-Messina, venerdì 20 alle 20.45, mentre il turno infrasettimanale Messina-Brindisi è in programma giovedì 26 alle 18.30. Crotone-Messina, in programma allo “Scida” domenica 29 alle 14, chiuderà il mese di ottobre, mentre l’11 ottobre (alle 20.45) è previsto il recupero della sfida casalinga con la Casertana.

Coppa Italia

Il Messina giocherà a Catania in Coppa Italia di serie C mercoledì 4 o giovedì 5 ottobre, gara ad eliminazione diretta valida per primo turno. Lo ha deciso la Lega Pro che ha reso noto tutto il calendario della manifestazione.