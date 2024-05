Messina, Antoci incontra simpatizzanti e attivisti del M5S di Messina per parlare della sua candidatura alle Europee

Giuseppe Antoci, gia presidente del parco dei Nebrodi, attuale presidente onorario della fondazione Caponnetto, ha incontrato simpatizzanti, attivisti e votanti del M5S di Messina per parlare della sua candidatura alle europee. Antoci è infatti capolista del M5S per la circoscrizione isole, alle prossime elezioni europee. L'appuntamento è stato promosso dalla senatrice Barbara Floridia e dal deputato regionale Antonino De Luca. Nella segreteria politica di Floridia e De Luca in via Dogali , Antoci ha parlato dell'impegno verso i cittadini. "Più che parlare - ha detto occorre ascoltare il territorio, questo è legato a tutto ciò che viene dopo il 10 giugno. Chiedere la preferenza e poi scomparire significa non avere il patrimonio delle idee e quando accade questo è finito tutto". "L'impegno - ha aggiunto - è di rappresentare con l'ascolto i territori, questo può diventare occasione per fare veramente gli interessi dei cittadini".