Rinviata la sfida di Taranto, secondo stop per il Messina. Si torna in campo il 21 settembre

La decisione era nell'aria già da qualche giorno. Adesso è ufficiale. La Lega Pro ha comunicato il rinvio della gara tra Taranto e Messina, dopo la richiesta presentata dalla società pugliese. Il match, originariamente era in programma per lunedì 18 settembre, ma è stato rinviato a causa dei danni provocati dagli incendi che hanno interessato lo stadio “Iacovone” e che hanno portato già al rinvio di Brindisi-Catania. Si tratta del secondo stop forzato consecutivo per la formazione biancoscudata, che adesso si troverà con tanti impegni ravvicinati. Il prossimo impegno del Messina è fissaro per il 21 settembre, in casa contro la Turris.