Messina, altri esperimenti col Valletta. Cresce la condizione fisica

Cresce la condizione fisica del Messina e Giacomo Modica continua a provare soluzioni sempre nuove nel suo 4-3-3. Il test con il Valletta FC, formazione della massima serie maltese con alcune defezioni per gli impegni della Nazionale, si è chiuso sull'1-1 con le reti arrivate entrambe nella ripresa di Polito ed Ewurum.

Buone indicazioni in vista della trasferta di Taranto di lunedì prossimo, anche se resta da attenzionare la situazione relativa allo "Iacovone".Otto "under" nell'undici iniziale scelto da Modica che propone ancora Ortisi da terzino sinistro e "sposta" Frisenna nel ruolo play. Posizione gradita all'ex Licata, già provata nel ritiro silano, per un'interpretazione moderna del ruolo, più di rottura che di impostazione vera e propria. Tra i pali c'è De Matteis, in difesa Salvoa destra e in mezzo la coppia Ferrara-Pacciardi che può così mettere minuti e intesa nella gambe e nella testa. Terzetto di centrocampo completato dalle mezzali Scafetta e Firenze, mentre davanti agiscono Cavallo e Zunno ai lati di Luciani.

Calcio d'inizio preceduto dal minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Pasquale Squadrito, ex consulente del club nella stagione di Serie D 17/18. Messina che si ferma ai legni colpiti proprio dagli esterni d'attacco: Cavallo al 17' timbra la traversa con una botta a giro; Zunno centra il palo dopo un pregevole spunto personale. Azione nata da un recupero palla nel cerchio di centrocampo di Pacciardi, segno di come il Messina stia assimilando in tutto e per tutto i concetti “aggressivi” di Modica. Maltesi attivi in attacco sulla loro corsia mancina e con una conclusione sul fondo di Diego Cardoso.

Nella ripresa spazio tra i pali per il portiere della Primavera Di Bella, in difesa ecco Polito, Darini, Manetta e Tropea; in mezzo al campo Lia, Giunta e Buffa, mentre davanti con Cavallo ci sono Plescia ed Emmausso. Resteranno fuori a scopo precauzionale per gli interi 90' Fumagalli, Franco e Ragusa (per lui lavoro personalizzato). Messina che passa in vantaggio poco dopo l'ora di gioco: la botta di Cavallo è parata da Cini che non può nulla sulla seconda precisa conclusione di Polito. Maltesi che ci provano con Falcone (tiro alto) e soprattutto con Susnjam che mette incredibilmente fuori con la porta spalancata dopo l'uscita a vuoto del portiere di casa. Ultimi venti minuti in campo per il 2006 Giosuè Villani al posto di Cavallo e con il Valletta FC che trova il pari al 78': rischiosa palla in orizzontale di Emmausso intercettata da Ewerum che dal limite dell'area lascia partire un perfetto destro a giro che si insacca nell'angolo. L'1-1 non si schioderà più. La gara si chiude con Firenze per Buffa e con l'espulsione per proteste di Emmausso nel recupero.

I maltesi salutano il "Marullo" tra gli applausi del pubblico e dei gruppi organizzati alle spalle della porta difesa da De Matteis nel primo tempo. Valletta che oggi sarà ricevuto dal sindaco Federico Basile ed effettuerà un lavoro defaticante al “Marullo” prima di fare ritorno in patria.