Messina, occhi rivolti a Taranto. Rinvio o si va in campo neutro?

Riprenderà a lavorare oggi il Messina in vista del prossimo impegno di campionato, al momento programmato per lunedì prossimo. Al momento perché prima di partire alla volta di Taranto, i giallorossi attendono di sapere se la squadra pugliese potrà utilizzare lo stadio “Iacovone”, chiuso per gli incendi che si sono verificati nella prima giornata di campionato nel derby contro il Foggia. La gara prevista per il secondo turno tra Brindisi (che gioca a Taranto per l’indisponibilità del proprio impianto) e Catania è stata rinviata a data da destinarsi proprio per questa ragione.

Bisognerà capire cosa accadrà questa settimana e se arriverà l’ok degli organi istituzionali per l’uso in sicurezza dello stadio. Molto dipenderà da quando la Procura consentirà ai tecnici del Comune di accedere in Curva Sud, settore posto sotto sequestro probatorio, per valutare l’ammontare dei danni e definire gli interventi necessari a rendere nuovamente fruibile la struttura. Difficilmente basterà una settimana. Allora, nonostante l’appello lanciato dall’allenatore Ezio Capuano, è probabile che il Taranto debba pensare al “piano B”: la prima soluzione porterebbe al rinvio del match, ipotesi che il Messina vorrebbe evitare, perché prolungherebbe il periodo di inattività dopo la mancata disputa della sfida con la Casertana, che si giocherà a ottobre (a quel punto l’incontro successivo sarebbe l’esordio interno con la Turris del 21 settembre). L’alternativa, sarebbe “trasferire” la sfida altrove: questa, idea, che invece vorrebbe evitare il Taranto, per non perdere il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

In attesa di avere notizie sul “piano programma”, il gruppo oggi (ore 19) sosterrà un’amichevole al “Marullo” con il Valletta Football Club, formazione che milita in Serie A maltese. Per mister Giacomo Modica sarà un test utile a verificare la condizione di alcuni atleti e prevedere l’eventuale inserimento dall’inizio nel prossimo match di alcuni “big”, come Manetta, Ferrara, Firenze, Ragusa e Plescia.

Il La Valletta, domani, alle 9,30, sarà ricevuto dal sindaco Federico Basile, dalla giunta, dal presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, e dai consiglieri comunali, a Palazzo Zanca. La visita istituzionale è stata concordata dall’assessore comunale allo sport Massimo Finocchiaro, con la dirigenza dell’Acr Messina e del Club maltese. La squadra sarà accompagnata dai dirigenti del Messina e da una delegazione di calciatori dell’Acr Messina. La visita istituzionale si inserisce nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione del Comune di Messina, al fine di promuovere il “brand Messina”: ai componenti del Club saranno donate delle specialità dolciarie tipiche messinesi offerte dallo storico ritrovo Casaramona.