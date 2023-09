Novella Calligaris, lo Stretto di Messina a nuoto per celebrare un record

A 50 anni dal suo primo record, 8'52"973 negli 800 in vasca a Belgrado, Novella Calligaris ne cerca un altro: celebrare quel primato mondiale che stupì tutti con la traversata dello Stretto di Messina, sfidando correnti e meduse. La grande nuotatrice (paradosso sportivo vivente: è allergica al cloro e come quasi tutti i campioni di piscina diffida del mare) si tuffa sabato anche per promuovere sempre di più l’immagine dell’Associazione nazionale atleti olimpici e Azzurri d’Italia di cui è presidente: infatti ad accompagnarla in acqua ci sarà un olimpionico, Daniele Masala, un passato nelle giovanili del nuoto prima di transitare alle fatiche e agli ori del pentathlon. Si sta preparando con la tenacia che le è propria, la padovan-romana: certo - racconta agli amici - le meduse e qualche errore "tattico" (si è comprata una muta sbagliata, in tessuto assorbente acqua, quindi ad ogni bracciata si è portata dietro un carico eccessivo con ovvie conseguenze infiammatorie alle braccia) le hanno complicato l’avvicinamento. Ma ora è in formissima. «Perfezionista come sono - ha rassicurato chi le sta intorno - ho fatto tutto per arrivare a posto all’appuntamento, certo che ce la farò».

A quasi settanta anni (ne compie 69 a dicembre) insomma la Lieta Novella, che con l'agonismo ha chiuso giovanissima ed ha affontato le onde della vita con stile inimitabile, torna al nuoto. Per la verità, a giudicare da qualche immagine, la classe della bracciata, anche in mare è intatta: infatti non solo per le tante motivazioni e suggestioni dell’evento i 3.5 km che separano l’isola dalla terraferma, nuotati dalla Calligaris potrebbero diventare materiale per un docufilm e materiale didattico. In questi giorni Novella Calligaris si allena direttamente sul "campo gara" a Messina con ripetute dai 1000 ai 1800 metri, che alterna agli impegni di rappresentanza sul luogo (tra l’altro l'associazione Azzurri d’Italia compie 75 anni): tra Scilla e Cariddi, infatti, tutti la vogliono perché quello scricciolo che mise paura alle Walchirie del nuoto mondiale è rimasto nell’immaginario collettivo degli italiani. La nuotatrice si gode per un pò la situazione, stringe la mano a un amministratore locale e si fa qualche foto, poi si rituffa verso il suo inopinato record.