Messina, buon pari all'esordio. Una magia di Firenze nel recupero firma il 2-2 a Cerignola

AUDACE CERIGNOLA-MESSINA 2-2

MARCATORI: 27’ Tropea (M), 30’ pt e 4’ st Malcore (AC), 47’ st Firenze (M).

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Trezza 6; Russo 6.5, Martinelli 6.5, Ligi 6.5, Tentardini 6; Tascone 7, Capomaggio 6 (40’ st Bianco sv), Ruggiero 6 (11’ st Leonetti 5), D’Ausilio 7 (11’ st Ghisolfi 6), D’Andrea 6 (24’ st Sosa 6), Malcore 7 (40’ st Neglia sv). A disp.: Krapikas, Fares, Allegrini, Coccia, Prati, De Luca, Carnevale. All. Tisci 7.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli 6; Lia 5.5, Polito 5.5, Pacciardi 5.5, Tropea 6.5; Scafetta 6.5 (25’ st Ortisi 5.5), Giunta 6, Frisenna 5.5 (17’ st Firenze 6.5); Zunno 6, Emmausso 5.5 (17’ st Plescia sv), Cavallo 5.5 (38’ st Luciani sv). A disp.: De Matteis, Ferrara, Salvo. All. Modica 6.5.

ARBITRO: Gauzolino (Torino) 6. Guardalinee: Spataro-Marchese. Quarto ufficiale: Aldi.

NOTE: presenti 2685 spettatori, di cui 150 ospiti. Espulso: al 42’ st Leonetti (AC) per gioco falloso. Ammoniti: Capomaggio, Ruggiero (AC); Scafetta, Pacciardi (M). Angoli: 5-2. Recuperi: 2’ pt, 5’ st.

Buon pareggio esterno all'esordio per il Messina, che grazie a una magia su punizione (guadagnata da Plescia) di Firenze in pieno recupero, agguanta il Cerignola nella prima giornata di campionato. Gara aperta e combattuta in Puglia, coi peloritani senza Manetta, Franco e Ragusa che si presentano con un attacco mobile senza punti di riferimento. Arriva prima il vantaggio ospite con Tropea, poi la doppietta di Malcore ribalta tutto. Ma nel finale, in superiorità numerica, l'Acr spinge sull'acceleratore e trova il jolly grazie al numero 5 che fa esplodere il settore ospite