Messina, rosa completa (forse) a Ferragosto

Il terzo test di questo ritiro precampionato, in programma oggi alle 17,30 con il Real Cotronei (Seconda categoria calabrese), sarà utile al tecnico Giacomo Modica per valutare la condizione fisica generale del gruppo, torchiato duramente sotto l’aspetto atletico dallo staff e dal preparatore Delfio Restuccia. La rosa biancoscudata resta, però, largamente incompleta, ed è lo stesso direttore sportivo Domenico Roma a confermare la necessità di inserire altre cinque pedine.

La prima risponde al nome di Federico Pacciardi, difensore centrale classe 1995 di piede mancino, svincolato dopo le ultime due stagioni con la Recanatese. Già in gruppo da qualche giorno, ha convinto lo staff tecnico e sarà probabilmente annunciato in giornata. Il pacchetto di difensori centrali va così completandosi, con i probabili titolari Ferrara e Manetta, il jolly Polito (utilizzabile anche a destra, ma provato da Modica proprio in mezzo) e un quinto elemento per completare il reparto, probabilmente il 2002 Matteo Darini, un altro aggregato. Ma da questo punto di vista il ds Roma ha anche altre carte da giocare. Per quanto riguarda la corsia mancina, resta in gruppo Alessio Pedicone, ma il suo tesseramento appare vincolato alla definizione della trattativa con Giorgio Brogni, talentuoso mancino di scuola Atalanta, che nelle idee di Modica e Roma dovrebbe essere il terzino titolare. L’alternativa è rappresentata da Antonio David, 2004 che arriverebbe dal Cesena.

Per i colpi più importanti, quelli da piazzare a centrocampo e in attacco (tre piste aperte, tra cui quella che conduce al solito Vincenzo Plescia), quasi tutto appare rimandato a ridosso di Ferragosto, quando la squadra avrà già completato il ritiro in terra calabrese. Davanti resta in via di definizione la trattativa con l’esterno Marco Zunno, 2001 ex Cremonese, Piacenza e Novara.

In mattinata, intanto, il Consiglio direttivo della LegaPro ufficializzerà i tre gironi della Serie C: nel raggruppamento meridionale è probabile la presenza di una X, legata al possibile ripescaggio della Casertana. Nel pomeriggio sarà reso noto il calendario, notizia che si lega a doppio filo con i lavori sul manto erboso del “Franco Scoglio”.

Il Messina potrebbe disputare i primi impegni ufficiali in trasferta e giocare in campo neutro almeno una delle gare casalinghe. Per questo, la società resta in attesa di conoscere la tempistica legata alla consegna dello stadio in condizioni idonee per lo svolgimento delle gare di campionato, con la Commissione Sport che si riunirà il prossimo 10 agosto proprio per capire come risolvere la problematica legata alle condizioni del manto erboso dello stadio di San Filippo.

«Un segnale di grande attenzione da parte della politica cittadina – scrive in una nota stampa la proprietà del Messina – ci auguriamo che si possa imprimere un’accelerazione all’esecuzione dei lavori e si possano limitare i disagi della programmazione societaria. Al Messina servono certezze su data di inizio e conclusione dei lavori».

Questa a rosa attuale del Messina. Portieri: Daga e Fumagalli. Difensori: Ferrara, Lia, Manetta, Polito e Tropea. Centrocampisti: Buffa, Frisenna, Giunta e Scafetta. Attaccanti: Cavallo, Emmausso, Iannone, Luciani, Ortisi e Ragusa.