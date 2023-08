Messina, è Giunta l’ora dei big. Attesi altri due colpi in mezzo

Ieri pomeriggio primo allenamento a villaggio Baffa per il Messina, che ha salutato San Giovanni in Fiore per trasferirsi in un’altra parte della Sila, dove si svolgerà la seconda fase del ritiro pre-campionato.

Step che si è aperto con la firma ufficiale di Francesco Giunta, aggregato al gruppo già da inizio percorso in Calabria, ma che si è legato al club solo nelle scorse ore. Un’emozione speciale per il classe 1999, considerate le sue origini peloritane. «È difficile spiegare a parole le emozioni che sto provando - ha spiegato attraverso i social -. Ho dovuto lasciare la mia città dieci anni fa per coltivare la mia passione, ho girato l'Italia in questi anni, ho avuto la fortuna di giocare in tante squadre, ma finalmente ora posso dire di aver realizzato un sogno che ho sempre avuto da bambino: giocare con la maglia della mia città, giocare indossando la mia seconda pelle. Grazie alla società per questa opportunità, grazie soprattutto al direttore Roma per la fiducia che mi ha dato, farò di tutto per meritarla sul campo. Un grazie sincero anche a tutte le persone che ogni giorno mi sostengono in questa avventura e mi fanno sentire il loro appoggio. Farò di tutto per vedere la mia gente sorridere, darò tutto me stesso per questi colori». In carriera ha vestito le maglie di Virtus Entella (in Primavera), Rieti (Serie D), Sicula Leonzio (C), Savoia (D), Grosseto (D), Lavello (D), Campobasso (C) e Follonica Gavorranno nell'ultima stagione (22 presenze e 2 gol in Serie D.

Perso il promettente classe 2004, Domenico Anzelmo, con il quale l’accordo era fatto (con lui e con la Vibonese), il prossimo innesto in mediana dovrebbe essere Simone Buffa, classe 2001, finora sempre in D tra Catania, Trapani, Acireale, Casarano e Troina. Giocatore che piace alla dirigenza e potrebbe aggiungersi al blocco under della mediana che conta già su Frisenna (2002), Ortisi (2002) e forse anche Scafetta (2002), altro atleta che proprio come Ortisi, mister Giacomo Modica potrebbe vedere più accentrato con caratteristiche offensive. Però, è evidente, mancano ancora all’appello i nomi “grossi”, quei due over che la società starebbe trattando ma non sono ancora attivati a destinazione. Anche se i giorni passano e l’esordio ufficiale si avvicina, con ciò che ne consegue in termini di tempi poi necessari per l’inserimento dei volti nuovi.

Capitolo difesa. Mentre si sta valutando se affondare il colpo per il 2002, Matteo Darini, va valutato anche un operazione over in aggiunta ai perni Manetta e Ferrara (al momento confermato tra gli elementi difensivi). Previsto l’arrivo del terzino Brogni, 2001 under con esperienza già da over, che dovrebbe essere il terzino titolare dei giallorossi.

Si aspetta sempre l’agognata punta, che potrebbe non essere né il “gollifero” sollecitato dalla proprietà, né una punta esclusivamente di manovra che concretizza poco. Probabilmente, una via di mezzo: un profilo che sappia buttare dentro la palla ma anche giocare per i compagni, favorendo l’andata a rete degli esterni e gli inserimenti degli incursori del centrocampo. L’impressione è che l’accelerata possa concretizzarsi dopo Ferragosto.