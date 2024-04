Un impatto tremendo. Nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, uno scooter è andato a sbattere contro le pareti della galleria San Giovanni, tra San Filippo e Gazzi, in direzione Palermo. A quanto pare si tratterebbe di un incidente autonomo. Un uomo sulla cinquantina è stato trasportato in gravissime condizioni al vicino Policlinico. Sul posto i soccorsi e la Polstrada della sezione Boccetta per gli accertamenti del caso.

IN AGGIORNAMENTO