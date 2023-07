Messina: via Kragl, destino incerto per Ferrara, Fumagalli e Ragusa. In arrivo Tropea, Cavallo e... Tounkara?

Un pupillo di Giacomo Modica, a tutti gli effetti: Damiano Lia torna in giallorosso dopo la prima volta nella stagione 2017/2018, ma con il tecnico di Mazara è stato anche alla Cavese nel campionato successivo e poi dallo scorso dicembre alla Vibonese in Serie D. Un fedelissimo, sul quale l’allenatore del Messina punta a occhi chiusi.

Il legame con l’Acr, per bocca del terzino destro pronto a spingere da incursore, non sembra essersi mai interrotto: «Ho sempre seguito la squadra da quando sono andato via .- ha detto il classe 1997 originario di Lentini, tramite i canali ufficiali del club -. Negli ultimi due anni ci sono state delle difficoltà, da cui chi ha vestito questa maglia è venuto fuori alla grande. Adesso tocca a noi, ho risposto con grande entusiasmo alla chiamata del mister, non ci ho pensato due volte e sono tornato».

Sguardo rivolto al futuro, al progetto tecnico in costruzione: « Abbiamo tre settimane per prepararci al meglio prima degli impegni di coppa e campionato, con l’obiettivo di migliorare il cammino del Messina rispetto alle ultime stagioni e toglierci qualche soddisfazione. Siamo un gruppo nuovo, con ragazzi dell’anno scorso che sono molto disponibili e di ottimo livello, stiamo iniziando a conoscerci».

Uno è andato via, Kragl. Vedremo cosa faranno gli altri, da Ferrara a Fumagalli, passando per Ragusa. Ma sicuramente altri arriveranno, come i giovani Lorenzo Tropea (terzino sinistro classe 2004, in prestito dall’Empoli) e Carlo Cavallo (attaccante esterno, classe 2002, ex Real Aversa), che sembrano prossimi a sbarcare in Sila. Per quanto riguarda l’attacco, attenzione a Mamadou Tounkara, che nelle scorse ora ha rescisso il proprio contratto con l’Avellino. Seguito anche da Taranto e Brindisi.