Il Messina segue Mungo e Pedicone. In canna ci sono Giunta e Scafetta

Doppia ufficialità ieri per il Messina, che ha formalizzato gli arrivi di Damiano Lia e Pierluca Luciani.

Il terzino, che arriva dalla Vibonese, ritorna a distanza di qualche anno dopo avere vestito la maglia giallorossa nella stagione 2017/2018. Il suo arrivo era già programmato da giorni, si attendeva solo la definizione dei passaggi burocratici che si sono conclusi ieri.

L’attaccante invece era stato bloccato nei giorni scorsi, il prestito dal Frosinone adesso formalizzato, il classe 2002 si unirà al gruppo in Sila. Per lui, un curriculum che racconta di 29 gol con il settore giovanile dei ciociari e 9 presenze con il Monterosi in Serie C. Nessuna, invece, a Siena lo scorso anno dopo l’operazione al crociato che lo ha tenuto inattivo per tutto l’anno.

In attesa delle prossime ufficializzazione di Francesco Giunta e Francesco Scafetta ( firma col Bari e successivo prestito all’Acr), una prima operazione in uscita potrebbe vedere intanto protagonista Riccardo Daga, il portiere classe 2000 arrivato la scorsa stagione con Marcello Pitino ds, ma poi praticamente finito ai margini, scavalcato dapprima da Lewandowski e poi completamente fuori lista con l'approdo a gennaio dell'esperto leader Fumagalli. In tal senso, lavori in corso per un possibile scambio con la Virtus Francavilla che coinvolga il 30enne centrocampista Francesco Giorno, negli ultimi mesi della scorsa annata con la maglia del Piacenza (14 presenze): i pugliesi hanno dato l’ok, il calciatore non avrebbe fatto ancora altrettanto più per ragioni personali che di progetto. Altro centrocampista che piace è Domenico Mungo, ex Viterbese, 31 anni, attualmente svincolato. In passato Pistoiese, Teramo e Cosenza.

Intanto il Messina avrebbe individuato un altro profilo per rinforzare le corsie laterali, nello specifico quella di sinistra. Il ds Roma, infatti, avrebbe puntato gli occhi su Alessio Pedicone, cosentino d'origine, classe 2002, anche lui attualmente svincolato, reduce dall'esperienza a Catania dove ha accumulato appena 5 presenze in D. Precedentemente per lui altre tappe, sempre in quarta serie, tra Trapani, Casarano e Fasano.

Rimane sempre l’attenzione sul reparto offensivo. Contatti con l’entourage di Leandro Perez, che ha fatto bene in riva allo Stretto pur non riuscendo a segnare. Su di lui, altro in uscita dalla Virtus Francavilla, c’è anche la Casertana che fiuta un ripescaggio. Non è comunque l’unico profilo che i giallorossi stanno seguendo. Nel mirino ci sarebbe un ulteriore giovane di proprietà di una squadra di Serie B. Intanto Ibou Balde si appresta ad accasarsi all’Arzignano.