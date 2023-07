Messina, firma Lia e in arrivo ci sono due giovani attaccanti: Scafetta dal Bari e Luciani dal Frosinone

Dal campo al mercato, un’altra giornata di lavoro per il Messina che prepara il prossimo campionato di Serie C, il terzo consecutivo.

I calciatori già in rosa lavorano agli ordini di mister Giacomo Modica a San Giovanni in Fiore. La seduta di ieri mattina è stata riservata a corsa e attività di spinta muscolare, pomeriggio dedicato a esercizi prettamente atletici con l’allenamento che si è concluso intorno alle 19. Il clima, seppur sempre caldo, è stato meno afoso rispetto all’avvio del lunedì.

Sempre “bollente” invece il telefono del direttore sportivo Domenico Roma, attivissimo per aggiungere i tasselli all’organico attualmente incompleto. In attesa della formalizzazione del centrocampista Francesco Giunta, questa mattina ha ufficializzato l'ingaggio del laterale Damiano Lia, la dirigenza si sta muovendo sul comparto under, cercando di accrescere il volume delle scelte per potere schierare sempre un numero di giovani tali da raggiungere la premialità del “minutaggio”.

Come accennavamo ieri, da club di Serie B potrebbero arrivare dei rinforzi offensivi. Il primo dal Bari: si tratta di Francesco Scafetta, classe 2002, ex Vastese e (ovviamente) Vibonese. Il giocatore, infatti, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo coi pugliesi, per poi arrivare in prestito in giallorosso. Sul piano tattico, può agire da laterale nelle caselle d’attacco ma anche adattarsi all’occorrenza da mezzala nel 4-3-3 di Modica con caratteristiche d’inserimento. L’altro elemento prossimo a sbarcare in riva allo Stretto, o per meglio dire arrivare in Sila dove si sta svolgendo il ritiro, è Pierluca Luciani, un ulteriore classe 2002, in questo caso punta centrale di proprietà del Frosinone. Per il giovane, numeri da attaccante vero nelle giovanili ciociare, ma molta sfortunata nel recente passato. La scorsa stagione è stato di fatto fermo, per un grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la preparazione con il Siena, squadra in cui era stato girato in prestito. In Serie C ha esordito con il Monterosi nella stagione 2021/22, con otto presenze in totale. Un altro elemento in cerca di riscatto che può essere coerente coi profili che sta cercando l'attuale struttura tecnica: gente motivata, pronta a dare tutto, che crede in se stesso e nel gruppo, che ha fame. Ma per l’attacco, come anticipato nei giorni scorsi, si punterà anche su un profilo più navigato.

In quota under restano sempre vive le piste che portano a Domenico Anzelmo (classe 2004 per il quale il Messina pare avvicinarsi sempre più alle pretese della Vibonese) e Mattia Sandri (2001).

Per i “grandi” ci sono stati dei sondaggi per due elementi però molto ambiti sul mercato: il primo è Pasquale Fazio, 34 anni, barcellonese d’origine in forza al Catanzaro sul quale però è piombato con decisione il Latina, con la concorrenza della Virtus Francavilla. L’altro è l’attaccante Andrea De Paoli, 23 anni di proprietà dell’Ascoli ma non convocato per il ritiro bianconero di Cascia: anche lui lo scorso anno a Siena (come Luciani) con un rendimento (12 presenze e un gol) influenzato dai problemi muscolari. L’Ascoli, con cui ha contratto fino al 2024, lo aveva prelevato dal Monopoli e proprio i pugliesi potrebbero spuntarla, riportandolo in Puglia.