Il Messina inizia a correre e faticare. Al mosaico mancano alcuni tasselli

Primo allenamento ieri sul terreno del “Valentino Mazzola”, base operativa della squadra che il direttore sportivo Domenico Roma e mister Giacomo Modica stanno costruendo passo dopo passo.

Impatto positivo per lo staff tecnico, che nel ritiro di San Giovanni in Fiore non ha perso tempo e ha subito iniziato a lavorare con vecchi e nuovi elementi: «Abbiamo iniziato con alcuni test e proseguiremo domani (oggi doppia seduta, ndr) e poi cominceremo il lavoro per programmare la stagione. Aspettiamo ancora altri elementi – ha dichiarato Modica –, ma per ora va bene così. Speriamo di avere più potenzialità nei prossimi giorni».

In campo, per il momento, a correre e faticare ci sono 21 calciatori tra tesserati e aggregati: i sette reduci della passata stagione, con i portieri Ermanno Fumagalli e Riccardo Daga, il difensore Michele Ferrara, il centrocampista Oliver Kragl e gli attaccanti Antonino Ragusa, Carmine Iannone e Pasqualino Ortisi, a guidare alcuni giovani aggregati come il portiere Vincenzo Quartarone, il difensore Andrea Nicosia e il centrocampista Giuseppe D’Amore e dare il benvenuto ai quattro, al momento, rinforzi annunciati ufficialmente dal club giallorosso: i difensori Marco Manetta e Vincenzo Polito, il centrocampista Giulio Frisenna e l’attaccante Michele Emmausso.

La base di un gruppo che sta cominciando a conoscersi e, nei prossimi giorni, sarà ulteriormente arricchito: presenti il difensore Damiano Lia e il centrocampista Francesco Giunta, per i quali sono attesi tesseramento e la successiva ufficializzazione. Praticamente fatta anche per l’arrivo del centrocampista, classe 1999, Salvatore Santoro dal Pisa ma lo scorso anno in prestito al Monterosi e con la stessa formula verso i giallorossi.

Da completare c’è anche l’attacco: Mamadou Tounkara avrebbe rifiutato il Messina e sarebbe in rotta con l’Avellino. Proprio agli irpini il club peloritano avrebbe chiesto l’attaccante Vincenzo Plescia che, rientrato dal prestito al Piacenza, potrebbe avere una chance con la formazione campana, ma si seguono anche altri due profili in uscita da società di serie B.

Infine, a conferma di quanto già spiegato nei giorni scorsi, rimane difficilmente praticabile l’operazione per Marco Rosafio, infatti sempre più vicino alla Spal.