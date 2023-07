Messina, ultima puntata di "Calciomercato-L'originale". Ieri il collegamento da Villa Pulejo

Il brand Messina esce sicuramente rafforzato e la trasmissione ha centrato l'obiettivo fissato dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro e dal sindaco Basile che ne avallato la scelta. Chi dal resto d'Italia si è collegato con Sky ha potuto apprezzare le bellezze, le spiagge della nostra città e le opportunità che ci sono. La formula estiva di Calciomercato l'Originale è snella, si toccano gli argomenti della stretta attualità senza appesantirli e anche privi di polemiche che alla lunga stancano.

Lo spiegamento tecnico è una chiave del successo insieme alla professionalità di una squadra, guidata da Alessandro Bonan e dalla sua spalla Faina, che ha schemi consolidati ed è apprezzata dal pubblico come dimostrano i tanti attestati ricevuti in queste giornate messinesi anche durante i collegamenti negli spazi informativi curati da Luca Marchetti, altro volto familiare per gli amanti di calcio.



Campo base la Marina del Nettuno e ieri collegamento di Gianluca Di Marzio curato da Villa Pulejo, la splendida dimora storica della nostra città che impreziosisce la zona sud con i suoi alberi secolari e con il profumo della sua storia. Accanto al noto giornalista, guru del calciomercato, Antonino Ragusa che con la sua rete alla Gelbison nella gara di ritorno dei play-out ha consentito al Messina di salvare la categoria. Stasera ultimo appuntamento con un parterre particolarmente ricco con la presenza di diverse autorità e impreziosito dalla presenza del bomber Aldo Serena, da anni apprezzato opinionista che da anni frequentatore assiduo della nostra isola.