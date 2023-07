Messina, nuovi scenari futuri dopo l'ok della Covisoc: Mannino parla ai tifosi, ma spunta un'altra pista societaria

Il Messina è dentro, nessuna sorpresa dalla pronuncia della Covisoc sulla regolarità delle domande d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La proprietà aveva mostrato serenità immediata dopo il gong dello scorso 20 giugno: tutti regolarmente inviati i documenti richiesti, nessun ritardo nonostante la corsa contro il tempo delle ultimissime ore, dopo i giorni di conflitto interiore sul mantenimento del club tra i professionisti. Terza stagione in Lega Pro, dunque, per la formazione giallorossa. Che ora, messo quest’altro punto, va programmata al più presto per non ripetere gli errori dell’ultimo biennio. Valutazioni in corso sulle caselle dirigenziali e tecniche da occupare. Con le scelte che, come già scritto nelle scorse ore, potrebbero anche dipendere da qualche novità che potrebbe ancora esserci in società.

Mannino incontra i tifosi

Chiusa con un comunicato la trattativa con Fabrizio Mannino. Almeno apparentemente, visto che continuano a susseguirsi le voci su una possibile riapertura del fronte. L’imprenditore di origini palermitane ieri era in città: la mattina ha incontrato il sindaco Federico Basile per parlare di investimenti e affari personali, poi in serata ha incontrato un gruppo di tifosi organizzati. Testimonianza che, dal canto suo, non sembra avere accantonato del tutto l’idea di fare calcio in città. Ma ci vorrebbe, in tal caso, una scintilla d’avvicinamento o una mediazione, per riaprire il fronte. Ma soprattutto, stavolta, un dialogo approfondito e volontà di giungere al concreto, ai fatti.

Altre vie

Intanto il presidente Pietro Sciotto ha aperto altri “canali” che potrebbero portare a un rafforzamento del club. In particolare, nuovi contatti ci sarebbe stati con il legale Gioacchino Amato, colui che aveva svolto un ruolo di rappresentanza del gruppo guidato da Manuele Ilari, che però non è riuscito a convincere l’attuale proprietà. E allora l’avvocato ha sottoposto un piano alternativo, quello dell'imprenditore edile Massimo D'Onofrio, già in passato nel mondo del calcio, in Romania, con l'Astra Giurgiu. Presidente della Federazione Artigiani Commercianti Italiani, sarebbe intenzionato a farsi sotto ma ancora non si è entrati nei dettagli: cioè cifre ed eventuali modalità d’ingresso.Se sono rose, fioriranno.

Le lancette. In questo contesto, i tempi però potrebbero diluirsi oltremodo e nuovamente, per iniziare a pianificare il prossimo campionato. Sia perché potrebbero cambiare gli equilibri di budget ma anche perché, ovviamente, con un eventuale altro socio-partner, potrebbero essere condivise le decisioni riguardanti le principali caselle.

Casting per la panchina

In questo momento restano vive le candidature di Vincenzo Minguzzi come direttore sportivo e di Ezio Raciti per la permanenza in panchina. Con la direzione generale che potrebbe essere affidata a un nome nuovo, magari qualcuno fuori dal contesto locale. Un profilo, per intenderci, alla Sergio Gasparin, esperto dirigente che Sciotto in passato avrebbe anche provato a riportare a Messina. Offerta non accettata solo per ragioni personali.