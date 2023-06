Acr Messina, Sciotto: "Chiusa definitivamente la trattativa con Mannino". Proprio mentre l'imprenditore arrivava in città per l'offerta

E' rottura. Almeno stando alle dichiarazioni e ai comunicati stampa. Ma a questo punto della trattativa non ci stupiremmo più di nulla visto quante volte le dichiarazioni sono state poi ritrattate e smentite dai fatti. Al momento cristallizziamo i fatti, perché non c'è altro da fare. E i fatti - anzi le dichiarazioni ufficiali - dicono che stanto al comunicato dell'Acr Messina la trattativa con il gruppo Mannino per la cessione del club è definitivamente saltata. "L’A.C.R. Messina comunica - si legge nella nota - la chiusura definitiva delle interlocuzioni sulla compravendita con il Dott. Mannino. Si comunica, inoltre, che da alcuni giorni è stata avviata la programmazione della nuova stagione sportiva che verrà illustrata nei prossimi giorni".

Poche righe in cui i contatti tra i consulenti delle due parti, le pec scambiate reciprocamente in due giorni (almeno quattro pec) svaniscono nel nulla. Cosa abbia portato a questo non è ancora chiaro. E' vero che Sciotto due giorni fa aveva parlato di soluzione da trovare in 48 ore per poter programmare la stagione ma è al contempo vero che negli ultimi due giorni i contatti sono stati frequenti e che Mannino proprio nel pomeriggio è arrivato a Messina, assieme a quattro suoi consulenti. L'imprenditore di origine siciliana, in questi giorni aveva chiesto ulteriori accertamenti sulla massa debitoria e sui rischi per fissare definitivamente il prezzo della società e anche senza aver ricevuto tutti gli incartamenti si preparava comunque a inviare la proposta definitiva (che non è detto sarebbe stata accettata) con tanto di convocazione davanti a un notaio che sarebbe stata inviata, stando a quanto era filtrato nel pomeriggio dai suoi legali, domani mattina con l'ennesima pec. Tutto finito? Sembra proprio di sì. Le prossime ore diranno se dopo il comunicato i fatti saranno consequenziali.