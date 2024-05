Il sottomarino Todaro nello Stretto di Messina per la più imponente esercitazione del Mediterraneo

​Ha avuto inizio un paio di giorni fa la Mare Aperto 2024, la più imponente esercitazione nel Mediterraneo , pianificata e condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale della Marina Militare, che vedrà impegnati circa 9.500 militari di 22 nazioni (di cui 11 appartenenti alla NATO). Circa quattro settimane di intenso addestramento , con oltre 100 tra navi, aeromobili, sommergibili e veicoli non pilotati. I sottomarini impiegati sono di medie dimensioni e caratterizzati dall’impiego di tecnologie innovative che permettono prestazioni molto avanzate, particolarmente notevoli nel settore dell’autonomia occulta, delle segnature, del sistema elettroacustico e di lancio delle armi.

Il sottomarino U212A classe Todaro (dal nome del comandante nato a Messina il 16 settembre 1908 e di recente scelto da Muccino come soggetto del suo ultimi film) della Marina militare italiana in transito nello Stretto di Messina .

“Lo Strumento marittimo potrà mettere alla prova tutte le sue capacità, agendo nel contesto multidominio e restando interconnesso attraverso le infrastrutture degli innovativi domini cyber e spazio. Così si è espresso l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, Comandante in Capo della Squadra Navale, che ha poi sottolineato come gli impegni della Marina Militare non sono mai stati così numerosi e sfidanti, con ruoli di comando assolti in tutta l'area del Mediterraneo Allargato, a cominciare dalla direzione tattica di tutte e 3 le missioni navali europee attualmente in corso – Atalanta, Aspides e Irini – della Task Force 153 nell'ambito delle Combined Maritime Forces, oltre che della missione Gabinia nel Golfo di Guinea.

La Mare Aperto rappresenta un format esercitativo ormai consolidato e riconosciuto a livello internazionale, che ci permette di addestrare le forze marittime al fine di assolvere questi compiti di comando con capacità e autorevolezza, sviluppando scenari addestrativi sfidanti e coerenti con l'attuale quadro geostrategico mondiale". Le forze e il personale della Squadra Navale, che si eserciteranno fino al prossimo 27 maggio, insieme a quelle francesi e spagnole, affiancate da quelle di altre 20 Marine NATO e partner, opereranno nel Mediterraneo centrale in un'area che andrà dal mar Ionio alle coste francesi, inglobando la Sicilia, la Sardegna e la Corsica.