Messina, in 700 ad Agropoli per l'andata dei playout con la Gelbison

Stanno arrivando alla spicciolata gli oltre 700 tifosi del Messina attesi questo pomeriggio ad Agropoli, dove alle ore 15 si disputerà l'andata dei playout di Serie C contro la Gelbison. Con treni e auto, si sono messi in marcia per stare al fianco della squadra che si gioca il primo round della permanenza in terza serie. Problemi segnalati per alcuni sostenitori provenienti dal Nord Italia: da un’ora e mezza circa alcuni risultano bloccati per un guasto elettrico dopo la stazione di Roma Nomentana, perdendo tutte le coincidenze per Agropoli. Rischiano di non arrivare in tempo per seguire la gara in terra campana.

