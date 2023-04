Messina, idee chiare con la Juve Stabia

Si avvicina l’ora cruciale per il Messina, che domani affronterà la Juve Stabia in una gara molto delicata nella corsa alla salvezza diretta. I peloritani hanno bisogno di ritrovare la vittoria che manca da tre turni, nei quali hanno raccolto appena un punto. Ecco perché l’atteggiamento sarà propositivo, teso a fare la partita. Solo qualche dubbio di formazione per mister Ezio Raciti, che riabbraccia Kragl e Ragusa, al quale si chiede di trascinare un gruppo che ha dimostrato di essere solido e capace di imporsi. Conseguenziale il ritorno al 4-2-3-1, da stabilire chi giocherà accanto a Ferrara in difesa (favorito Trasciani) e la coppia in mediana (in rampa Mallamo e Fofana). Oggi rifinitura allo stadio “Celeste”, poi il trainer dei peloritani parlerà coi giornalisti per presentare l’attesa sfida. Vespe senza Pandolfi. Non saranno del match diversi atleti squalificati: Fumagalli, Celesia e Curiale da una parte. Altobelli e Scaccabarozzi dall’altra. La Juve Stabia non avrà a disposizione neppure l’attaccante Luca Pandolfi: la Corte Sportiva d’appello ha infatti respinto il ricorso delle Vespe sulla squalifica di tre giornate comminata al calciatore espulso contro il Potenza

Più giallorosso nel passato. Precedenti favorevoli ai siciliani guardando al passato. I giallorossi si sono aggiudicati 8 sulle 11 gare disputare in Riva allo Stretto fin qui, con un solo pareggio e due successi ospiti. L'ultimo dei quali, corrisponde all'ultima partita disputata al "Franco Scoglio" nel marzo del 2022: Schiavi regalò il successo ai campani. L'ultimo sorriso per l'Acr risale invece al gennaio 2017, quando toccò a Nardini regalare i tre punti alla società biancoscudata.

Trasferta vietata e andata. Intanto sono stati intanto varati dei provvedimenti limitativi in vista della sfida del “Franco Scoglio”. Al termine della riunione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, tenutasi ieri mattina in Prefettura, è stato infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti della partita Messina-Juve Stabia per i residenti in provincia di Napoli. Decisioni motivata da una sfida «connotata da elevati profili di rischio in considerazione della pericolosità dimostrata in occasione dell’incontro Juve Stabia-Avellino, quando, al termine dell’incontro, durante le fasi di deflusso, si sono verificati incidenti fuori dall’impianto sportivo». Possibilmente si prova ad evitare degli incroci, visto che i rapporti tra le tifoserie di Messina e Juve Stabia sono buoni, come testimoniato da applausi e cori (“Messina non mollare”) provenienti dalla curva delle Vespe quando i tifosi peloritani abbandonarono prima della gara il “Menti”, sul 3-0 per i locali, in protesta contro il momento fallimentare della squadra.

