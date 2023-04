Il Messina torna da Picerno con un pari (0-0) che serve a poco

Picerno-Messina 0-0

Picerno (4-2-3-1): Albertazzi 6; Novella 6 (14’ st Setola 4) Gonnelli 6 (23’ st Garcia 6) Ferrani 6 Guerra 6; Gallo 6,5 De Cristofaro 6; Ceccarelli 6,5 Diop 5 (29’ st Emmausso 6), Golfo 5,5 (14’ st D’Angelo 6); Albadoro 5 (28’ st Santarcangelo 6). All.: Longo 6.

Messina (3-5-2): Fumagalli 6,5; Trasciani 6 Ferrini 6,5 Ferrara 6 Berto 6; Fofana 6 Konate 5,5 (16’ st Fiorani 6) Mallamo 6 (36’ st Grillo 6); Versienti 5,5 (27’ st Celesia 6) Perez 5,5 (36’ st Marino 6) I. Balde 5 (37’ st Curiale 4). A disp.: Lewandowski, H. Baldé, Iannone, Zuppel. All.: Raciti 6.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Note: spettatori 800 circa. Espulsi: al 44’ st Curiale (M) e Setola (P) per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Diop (P), Trasciani (M), Mallamo (M), Fumagalli (M). Angoli: 6-1 per il Picerno. Recupero: pt 1’, st 6’.

Obiettivo raggiunto solo in parte per il Messina, uscito indenne dal “Curcio” di Picerno, al termine di una partita condotta dai padroni di casa, ma controllata senza affanni dai giallorossi nella ripresa. La brutta notizia è arrivata da Avellino e dalla vittoria della Turris sul campo degli irpini, maturata nei minuti finali. Servirà un colpo di reni e risultati concomitanti favorevoli per evitare i playout a 180 minuti dal termine della regular season.

