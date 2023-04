Il Messina si prende un punticino a Picerno ma i piani di salvezza diretta si complicano

PICERNO-MESSINA 0-2

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi 6; Novella 6 (14’ st Setola 4) Gonnelli 6 (23’ st Garcia 6) Ferrani 6 Guerra 6; Gallo 6,5 De Cristofaro 6; Ceccarelli 6,5 Diop 5 (29’ st Emmausso 6), Golfo 5,5 (14’ st D’Angelo 6); Albadoro 5 (28’ st Santarcangelo 6). All.: Longo 6.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli 6,5; Trasciani 6 Ferrini 6,5 Ferrara 6 Berto 6; Fofana 6 Konate 5,5 (16’ st Fiorani 6) Mallamo 6 (36’ st Grillo 6); Versienti 5,5 (27’ st Celesia 6) Perez 5,5 (36’ st Marino 6) I. Balde 5 (37’ st Curiale 4). All.: Raciti 6.

ARBITRO: Petrella di Viterbo.

NOTE: spettatori 800 circa. Espulsi: al 44’ st Curiale (M) e Setola (P) per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Diop (P), Trasciani (M), Mallamo (M), Fumagalli (M). Angoli: 6-1 per il Picerno. Recupero: pt 1’, st 6’.

Obiettivo raggiunto a metà per il Messina, uscito indenne dal "Curcio" di Picerno, al termine di una partita condotta dai padroni di casa, ma controllata senza troppo soffrire dai giallorossi nella ripresa. La brutta notizia è arrivata da Avellino, cioè dalla vittoria della Turris sul campo degli irpini, maturata nei minuti finali. Il Messina è ancora in corsa per la salvezza diretta ma servirà un vero e proprio colpo di reni per evitare i playout a 180 minuti dal termine della regular season.

Non è stata una gara indimenticabile in Basilicata. Raciti ha badato al sodo: difesa, pressing e raddoppi sui portatori di palla lucani. Il risultato è stato uno 0-0 senza troppe incursioni messinesi nell’area del Picerno, se non quella di Baldè, che al 37’ del primo tempo, si è ritrovato davanti ad Albertazzi, ma dopo averlo superato in dribbling si è allungato il pallone, finendo quasi fuori dal campo. Dalla linea bianca ha provato un tiro, senza fortuna.

© Riproduzione riservata