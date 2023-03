Milazzo, l'istituto "Impallomeni" si qualifica nei campionati di basket 3x3

L’Istituto Superiore “Giovan Battista Impallomeni” di Milazzo, diretto dalla Dott.ssa Francesca Currò, ha vinto la fase distrettuale dei Campionati Studenteschi di Basket 3x3, categoria Allievi, per l’anno scolastico 2022-2023 qualificandosi con ampio merito alla fase provinciale. Il Basket 3x3 è una variante della pallacanestro classica, si gioca su un lato del campo dove si confrontano due formazioni di tre giocatori (più un cambio per squadra) e ha delle regole particolari. Esiste dal 2007 e la FIBA (Fédération Internationale de Basketball Amateur) organizza Mondiali, Europei e Olimpiadi, dunque si tratta di uno sport di alto livello come la variante più nota. Nella fase distrettuale la rappresentativa dell’Impallomeni si è confrontata con quelle dell’I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” di Milazzo, dell’I.I.S. “Liceo Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto e dell’I.T.T. “Ettore Majorana” di Milazzo. Ad arbitrare gli incontri c’era Riccardo Giambò, presidente degli Svincolati di Milazzo. I giocatori dell’Impallomeni hanno ben figurato in ciascuno dei tre incontri, mostrando abilità tecnica, grinta e spirito di squadra. Gran merito va ai docenti di Scienze Motorie del Liceo Impallomeni, i proff. Mario Calì, Antonino Farina e Giuseppe Foti, che in molte occasioni hanno dato lustro alla scuola di Via Capitano Spoto 3, ma ampie lodi e complimenti toccano anche e soprattutto agli studenti che hanno giocato e vinto: Giovanni Paolo Caravello (2CS), Giuseppe Giambò (4AL), Salvatore Maiorana (3AL), Francesco Mammina (4AL) e Samuele Saraò (3A SA).

