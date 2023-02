Tennis, Fausto Tabacco si aggiudica il singolare al torneo di Monastir

Fausto Tabacco si concede il bis e, dopo aver vinto il doppio insieme con il fratello Giorgio (battuta la coppia formata da Tsung-Hao Huang e Jie Cui con il punteggio di 6-3, 6-4), ieri si è aggiudicato anche il torneo di singolare sul cemento di Monastir in Tunisia (Itf con 25mila dollari di montepremi). In finale, il tennista peloritano ha superato l’atleta di casa, il 30enne Moez Echargui (numero 4 del seeding e 386 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 47 minuti di gioco.

Il 20enne messinese non ha risentito della fatica del sabato, giorno in cui aveva prima battuto, in semifinale, lo spagnolo Roca Batalla (prima testa di serie del seeding) rimanendo in campo per ben tre ore e, nel pomeriggio, si era reso protagonista del successo in doppio con il fratello Giorgio.

L’incontro di ieri è stato sempre in mano a Tabacco, seppur sono stati parecchi i game equilibrati e conclusisi ai vantaggi.

Il siciliano, nel primo set, partiva forte e andava subito avanti per 3 a 0, Echargui al quinto game strappava il servizio all’avversario e rientrava sul 3 a 2, ma Tabacco, subito dopo, infilava un parziale di quattro giochi consecutivi che gli portavano in dote il primo set (6-2) e il primo game della seconda partita. Il tennista tunisino, comunque, dava segni di vitalità e si portava in vantaggio per 2 a 1 con un break nel secondo set, ma si trattava solo un’illusione, in quanto Tabacco riprendeva il comando delle operazioni e incamerava quattro giochi di fila. Sul 5 a 2 alla risposta, il messinese sprecava un match point, ma nel game successivo, con il servizio a disposizione, chiudeva la pratica (6-3), conquistando, così, il primo trofeo Itf della sua carriera.

In precedenza, Fausto Tabacco aveva centrato una finale, sulla terra battuta di Santa Margherita di Pula lo scorso ottobre (Itf con 25mila euro di montepremi) ma era stato sconfitto, con un doppio 6-2, dal forte tedesco Timo Stodder.

Questa affermazione permetterà a Fausto Tabacco, sino a ieri numero 604 del ranking, di effettuare un bel balzo in avanti classifica. Uno splendido risultato per il messinese che nei prossimi mesi punta a migliorare sempre più la sua classifica internazionale.

