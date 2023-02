Il Messina è pronto a rilanciarsi. Contro il Latina è bivio salvezza

Profilo basso, concentrazione alta e massima cura dei dettagli per affrontare il prossimo avversario. È un Messina che si presenta carico alla sfida esterna dello stadio “Francioni” contro il Latina, che occupa la nona posizione in classifica con 36 punti, in piena lotta per un posto nei playoff. Un giorno in meno di lavoro ed è già vigilia di campionato per un match che si giocherà nuovamente di sabato dopo sette turni: oltre un mese dopo dalla sfida contro la Virtus Francavilla, la prima con mister Ezio Raciti in panchina e che segnò la svolta con il ritorno alla vittoria.

Da allora 15 punti in otto gare per i giallorossi, che non possono fermarsi proprio ora anche perché c’è un pari (l’ultimo interno contro la Fidelis Andria) da riscattare. Il Messina si trova nella stessa situazione di due settimane fa, quando alla sconfitta interna contro l’Audace Cerignola rispose, nel turno successivo, andando a vincere sul campo della Gelbison. Ci dovrà riprovare domani per dare un altro segnale chiaro alle rivali per la salvezza, anche perché la ventinovesima giornata propone le sfide Gelbison-Giugliano e Potenza-Taranto, le quattro formazioni fuori dalla zona playout, Monterosi e Turris saranno impegnate in trasferta contro Monopoli e Crotone, mentre la Viterbese ospiterà il Picerno.

La gara contro il Latina, che ha vinto le ultime due sfide casalinghe, ma reduce dal ko dello scorso turno sul campo del Picerno, assume un valore fondamentale anche in vista delle prossime partite, perché il Messina sarà impegnato quattro volte al “Franco Scoglio” e cinque in trasferta, dove si giocherà importanti punti salvezza negli scontri diretti con Potenza, Turris (due gare consecutive lontane dallo Stretto) e, all’ultima giornata, in Puglia contro il Taranto.

Intanto, i giallorossi, che in settimana hanno svolto sedute mattutine allo stadio “Celeste” e oggi è prevista la rifinitura, vanno avanti partita per partita, anche perché una squadra che deve rincorrere può fare pochi calcoli. Oltre ai soliti infortunati, Piazza, Angileri, Filì e Catania, la cui assenza ha tolto un elemento con caratteristiche uniche in squadra, riuscendo a dare velocità e profondità, è ancora in dubbio l’attaccante Balde che, out da due gare, ha svolto un lavoro differenziato e si cercherà di recuperarlo prima della partenza verso il Lazio, mentre disponibili Kragl e Ferrara.

Precedenti. Sono tre le gare giocate in casa dei nerazzurri. La prima nella stagione di Serie C 1969/70 e i laziali vinsero 1-0 con gol di Gasparini; poi pari a reti bianche nella serie C2 1982/83 (promozione in C1), mentre lo scorso anno ancora un 1-0 per i locali con il rigore di Carletti.

Variazione. Il match della 30ª giornata tra Messina e Monopoli, in programma sabato 4 marzo, è stato anticipato dalle 17.30 alle ore 14.30.

© Riproduzione riservata