Messina, volata mercato: sogno Antonio Ragusa, si punta pure un terzino mancino

Il Messina sta provando a chiudere il grande colpo: Antonio Ragusa. Il 32enne, attualmente svincolato, è nel mirino della dirigenza peloritana da una decina di giorni ma il nome fin qui era stato blindato per evitare l'inserimento di altre società. Nelle scorse ore un nuovo assalto all'esperto calciatore, con la voce che è circolata all'impazzata e i tifosi che già sognano il grande colpo.

Voluto anche dallo staff tecnico per la sua capacità di ricoprire più ruoli e fin dall'inizio obiettivo numero uno per la trequarti dell'Acr. Originario della provincia messinese, nonostante in carriera abbia sempre militato tra A e B, potrebbe decidere di accettare le lusinghe per ragioni passionali (il legame con la terra d'origine) e personali (è residente a Reggio Calabria). Ua carriera di assoluto livello alle spalle per Ragusa, con le maglie di Verona, Brescia, Spezia, Sassuolo, Cesena, Genoa, Vicenza, Pescara, Ternana e Reggina. La scorsa stagione un gol e 15 presenze con la maglia del Lecce.

Non è l'unico colpo in canna per il Messina. La società, infatti, è a caccia di un terzino sinistro che possa dare il cambio a Celesia, con Versienti ormai in uscita e prossimo all'addio (a destra agiranno, con compiti più difensivi, Trasciani e Berto). In caso di ulteriore uscita, potrebbe essere piazzato un altro colpo sulla fascia.

© Riproduzione riservata