Il ritorno di Valerio Vermiglio in... panchina. Alla guida della Sicily Beach Volley School

La Sicily Beach Volley School si prepara ad affrontare la trasferta di Palermo con una novità nella guida tecnica.

Dopo quindici giorni di riflessione, la società villafranchese e l’allenatore Pippo Staiti hanno deciso di interrompere il loro rapporto in via consensuale dopo la lunga squalifica del tecnico successiva al derby di Letojanni che gli impediva di seguire di persona la squadra durante le partite.

«Mi dispiace dover fare un passo indietro perché non fa parte del mio modo di essere – sono le parole di Staiti nella nota inviata dalla società - però la condizione oggettiva venutasi a creare non avrebbe permesso a nessuno (società, allenatore e squadra) di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità in questo campionato per un periodo troppo lungo. Colgo l'occasione per ringraziare la Sicily per questa esperienza e per salutare le comunità di Villafranca e Saponara che ci hanno fatto sentire sempre il loro affetto».

A raccoglierne il testimone è un volto noto della pallavolo messinese, l’ex regista messinese della nazionale Valerio Vermiglio, che da alcuni anni ha intrapreso il percorso di allenatore. «Subentrare a qualcuno non è mai bello però è una opportunità che mi stimola parecchio. Ho accettato questo incarico per la passione di Carmelo Mazza e Nellina Mazzulla che hanno dato vita alla società vedendola crescere anno dopo anno, poi la competenza di Pippo Anastasi che ha creduto nel progetto creando questa tipologia di squadra». Di risultati e obiettivi è ancora presto per parlare. «Il livello della squadra è buono, ci sono delle forti qualità tecniche nei ragazzi ma vedo anche tanti margini di miglioramento sia individuali che come collettivo. Il mio compito sarà quello di creare la giusta atmosfera per fare meglio possibile».

