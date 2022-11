La Lega Pro con Ghirelli a Messina per raccontare come cambiano gli stili di vita

La Lega Pro con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica sbarcano a Messina per raccontare agli studenti dell’ Istituto Superiore “G. Minutoli” come cambiano gli stili di vita. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli descriverà come, con i Club, intende rispondere alla crisi energetica in atto, cercando così di ridurre i costi legati all’energia elettrica degli impianti. Durante un confronto in aula si parlerà insieme di quali sono i cambiamenti da adottare per adeguare i comportamenti e le abitudini alla crisi energetica e climatica che stiamo vivendo, con esperienze concrete delle Società e report delle pratiche green messe in campo per una migliore sostenibilità.

Nel contempo, Coldiretti e Fondazione Campagna Amica racconteranno agli studenti i danni che il cibo sintetico procura all’ambiente e all’uomo, promuovendo la raccolta firme ‘’No al cibo sintetico”. Tale raccolta, come già successo a Sassari in occasione del derby con l’Olbia, continuerà il giorno seguente allo stadio “Franco Scoglio” in occasione di Messina-Monterosi, con i tifosi che potranno firmare e supportare l’iniziativa e proseguirà poi negli stadi della Lega Pro. All’incontro con gli studenti dell’istituto “G.Minutoli” parteciperanno: Pietro Giovanni La Tona (Dirigente scolastico Istituto Superiore G.Minutoli) , Federico Basile (Sindaco del Comune di Messina), Stellario Vadalà (Dirigente Ufficio Scolastico di Messina), Massimo Finocchiaro (Assessore allo Sport del Comune di Messina), Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro), Fabrizio Lucchesi (Direttore Generale Monterosi Tuscia FC), Matteo Sciotto (Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela, Onorevole alla Regione Sicilia e Vice Presidente ACR Messina), Pietro Sciotto (Presidente ACR Messina), Carmelo Tarantino (Coldiretti Sicilia, Condirettore Federazione provinciale Messina) e Lucia Traina (Coordinatrice Sicilia Fondazione Campagna Amica).

