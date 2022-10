Messina, almeno due rinforzi tra gli svincolati. Si complica Napoleoni

Dovrebbero essere due-tre i rinforzi tra gli svincolati che il Messina sarebbe pronto a pescare per rinforzare una squadra che nelle prime nove giornate ha dimostrato limiti palesi, riuscendo a racimolare appena quattro punti.

Sotto osservazione soprattutto difesa e attacco. Serve gente d'esperienza ma già abbastanza pronta fisicamente per potere dare un contributo immediato, in attesa che arrivi gennaio per poi cambiare in entrata e uscita, in maniera determinante, l'organico. Sperando che ad allora il Messina sia ancora vivo e abbia trovato la forza per fare quei punti necessari a giocarsi la salvezza nella volata di ritorno.

Dopo la riunione di ieri la proprietà, oltre all'allenatore Gaetano Auteri, ha confermato anche il direttore sportivo a cui è stato dato mandato di trovare i rinforzi giusti per questa fase della stagione. In realtà già da qualche settimana il dirigente siciliano sta seguendo alcune piste: adesso ha l'ok della società per chiudere, rimanendo sempre nel range economico fissato dalla proprietà.

Sotto osservazione da tempo, ma probabilmente non arriverà per subentrati problemi personali-familiari, Stefano Napoleoni, seconda punta classe 1986. Romano di nascita, la sua carriera si è sviluppata sempre all'estero. Altri profili in agenda, alternativi, sono al vaglio del club.

© Riproduzione riservata