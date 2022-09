Messana e Messina Futsal uniscono le forze: assieme per crescere

Messana e Messina Futsal insieme in un progetto comune: creare sviluppo sportivo e sociale, unire le forze con l'obiettivo di crescere sempre più e offrire al territorio opportunità nuove. Su queste basi nasce la collaborazione tra le due società, operanti in settori tecnici diversi (Calcio a 11 e Calcio a 5) ma accomunate da amicizia ed eguale filosofia operativa. "Adesso questa sintonia nella missione diventerà pratica e programmatica con una serie di iniziative che i due club stanno costruendo assieme e che verranno illustrate nei prossimi giorni", si legge in una nota congiunta.

L'amministratore delegato dell'Usd Messana, Tommaso Autru Ryolo: "Un'idea che rafforza ancora l'intenzione di territorializzare la nostra società, la cui messinesità è rappresentata non solo dall'anzianità della matricola ma soprattutto dalla missione di valorizzazione degli atleti locali, giovani e non. Incrociamo le nostre strade con una realtà che ha dimostrato nel tempo serietà e competenza, con la quale ci onoriamo di condividere la stessa strada, accomunati da identici valori".

Il presidente del Messina Futsal, Fabrizio Caratozzolo: "Siamo orgogliosi di alimentare il nostro senso d'appartenenza alla città, facendo squadra con un sodalizio simbolo di solidità e lungimiranza. I nostri obiettivi non sono solo di campo ma anche di sviluppo, partendo da settore giovanile e scuola calcio che sono fucina e cuore di chi pensa al futuro per migliorarsi sempre".

Le due dirigenze sono già al lavoro per presentare delle proposte all'esterno, mentre sono già stati attivati alcuni strumenti di supporto reciproco che si protrarranno per tutta la stagione, abbattendo i costi e snellendo la gestione.

