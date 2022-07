Paolo Grillo è un nuovo attaccante del Messina. Salutano Carillo e Rondinella

Si muove l'Acr Messina che, in giornata, ha operato sia in entrata che in uscita. La società giallorossa ha ufficializzato il quarto rinforzo della sessione estiva, con l'arrivo dell’attaccante Paolo Grillo.

Nato l’8 febbraio 1997 a Partinico, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Talentuoso esterno d’attacco, il 25enne può vantare un palmarès di tutto rispetto. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Grillo colleziona presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Siena, Siracusa, Pro Vercelli, Sicula Leonzio, Cittadella e Catanzaro. Nell’ultima stagione è protagonista con la Vibonese proprio nel girone C di Serie C. Al termine della stagione ha totalizzato 25 presenze in campionato. L’acquisto di Grillo rappresenta un innesto importante in termini di esperienza e qualità per la compagine biancoscudata.

Due, invece, i giocatori che hanno salutato il gruppo di Auteri, impegnato nel ritiro di Roma. Non fanno più parte della rosa il difensore Luigi Carillo (32 presenze nell'ultima stagione), ceduto a titolo definitivo al Novara, e Genny Rondinella, terzino classe 2001 (12 presenze), che ha rescisso il contratto con il club del presidente Sciotto.

