Settore giovanile Messina, è ufficiale: Coppola e Parisi sono i responsabili

Anticipazioni confermate. La parte organizzativa-amministrativa a Saro Sorrenti. Manca solo la ratifica per i tre tecnici delle formazioni nazionali. Pronti gli stage

Trovano conferma le anticipazioni dei giorni scorsi sul settore giovanile del Messina, con la struttura che comincia ufficialmente a comporsi e che avrà negli ex calciatori peloritani, Carmine Coppola e Alessandro Parisi, i supervisori e i punti di riferimento del progetto.

La conferma ufficiale è arrivata ieri attraverso il quale sono stati annunciati due stage che si terranno domani e giovedì presso il "Gaetano Scirea" di Santa Lucia del Mela. Dalle 16.30 alle 18 saranno visionati i ragazzi nati negli anni 2004 e 2005, mentre dalle 18 alle 19.30 tutti i nati negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009.

La parte organizzativa-burocratica sarà curata dall'ex segreterio di Fc e Messana, Saro Sorrenti. Agli stage saranno presenti i tecnici dell’intero settore giovanile. A proposito di allenatori, manca solo l’ufficialità, ma sarà Gaetano Di Maria il trainer della Primavera 4. L’esperto coach messinese, dunque, tornerà ad uno dei suoi primi amori della carriera di allenatore. Per quanto riguarda la formazione under 17 la scelta è ricaduta su Francesco Mangano che subentrerà a Peppe Cosimini trasferitosi al Camaro. Per l’under 15, invece, sono in forte risalita le quotazioni di una conferma di Carmelo La Spada che, nella passata stagione aveva iniziato questo percorso con i Giovanissimi e che, quindi, dovrebbe continuare il lavoro dello scorso anno.

Parisi, che sembrava destinato a una panchina, come detto avrà compiti di supervisione con l'ex compagno di squadra. Non sarà piu team manager (al suo posto si attende l'ufficialità di Ciccio Alessandro).

© Riproduzione riservata