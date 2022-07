Di Mario, Perdichizzi e Bavastrelli rappresentano la Sicilia a Piombino

Giorgia Di Mario, Sofia Perdichizzi e Antonio Bavastrelli in acqua questa mattina nelle acque di Piombino per difendere i colori della Sicilia al “Trofeo delle Regioni” di nuoto di fondo, che terminerà domani. Di Mario e Perdichizzi sono tesserate per la Swimblu Milazzo, mentre Bavastrelli è in forza alla Ssd Unime. Tutte e tre gareggiano nella 5 km Junior per poi concedere il bis nelle staffette miste 4x1250 metri. La spedizione guidata dai responsabili Tony Trippodo e Alessandro Addamo è composta da 16 atleti, pronti a confrontarsi con i coetanei provenienti dall’intera Penisola.

“Siamo orgogliosi di questa doppia “chiamata” - dichiarano i tecnici della Swimblu Simone Zappia e Sandro Torre -. Giorgia è una veterana del “Trofeo delle Regioni”, manifestazione nella quale ha sempre brillato. Quest’anno la sua presenza assume un valore maggiore, essendosi ristabilita da un infortunio, che, in primavera, l’ha tenuta a lungo lontana dalla piscina. Sofia ha meno esperienza della compagna in questa disciplina, ma si è subito messa in luce, dimostrando predisposizione fisica e mentale ed un ottimo adattamento”. Entrambe rimarranno la prossima settimana in Toscana. “Si per i successivi Italiani di fondo. Hanno ottenuto il “pass” per le tre distanze (2,5, 5 e 10 km), saranno alla partenza, però, soltanto della 5 km, poiché sarebbe complicato partecipare a più competizioni così ravvicinate. Mercoledì li raggiungerà Antonino Cafarelli, per prendere parte alla 2,5 km”. La vostra società è tra le più attive nel fondo. “E’ un settore che amiamo da tempo, ora c’è un importante incremento del movimento siciliano, che agevola e stimola. Noi ci siamo, comunque, sempre stati, potendo contare pure sull’incantevole mare milazzese”.

