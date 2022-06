L'Acr Messina ha il suo testimonial... speciale: Nino Frassica!

All’appello per rilanciare il Messina calcio non poteva mancare la risposta di un supertifoso, una personalità che ha sempre dimostrato l’attaccamento e il senso d’appartenenza alla sua città. Nino Frassica ha così deciso di legare la propria immagine all’Acr Messina per la stagione sportiva 2022/23.

Sarà lui il testimonial della prossima stagione sportiva. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che Nino Frassica terrà con i Plaggers il prossimo 9 luglio a piazza Duomo. Una collaborazione che nasce grazie anche ai rapporti personali e di stima reciproca tra Nino Frassica e il direttore generale Lello Manfredi.

«Siamo orgogliosi che un grande artista, da sempre innamorato di Messina e del Messina, abbia voluto unirsi a noi in questa stagione di rilancio – afferma il presidente Pietro Sciotto – conosciamo tutti l’amore che Nino Frassica ha per la nostra squadra, lo ha dimostrato nei film e nelle sue performance. Adesso è ufficialmente uno di noi. Benvenuto nella famiglia dell’Acr Messina».

