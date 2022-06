Inter-Monaco il 16 luglio allo stadio "Franco Scoglio" di Messina

Lo stadio "Franco Scoglio" il prossimo 16 luglio potrebbe ospitare l'amichevole di lusso tra Inter e Monaco. A dare la notizia l'ex commissario Leonardo Santoro felice di aver "regalato" questo importante avvenimento alla città di Messina, che così a distanza di anni potrebbe riassaporare il calcio che conta. L'accordo non è ancora ufficiale, ma nelle prossime ore potrebbe diventarlo con tutti i dettagli del caso. Resta il rebus del prato del San Filippo, ovviamente consumato dopo il concerto di Vasco Rossi di venerdì scorso. I tempi della ricrescita erano stati calcolati tenendo conto dell'avvio del torneo di serie C. La domanda è se si arriverà al prossimo 16 luglio. Ma il problema sembra risolvibile. Da Palazzo Zanca arrivano le conferme dal sindaco Federico Basile e dal vicesindaco Francesco Gallo: "Abbiamo già avuto interlocuzioni, aspettiamo l'ufficializzazione della proposta e siamo pronti a rispondere di sì. L'organizzazione è esterna, ma siamo convinti sia un'altra grande opportunità per la città". Per l'Inter si tratterebbe di una delle prime sgambate dopo l'avvio del ritiro, fissato per il 6 luglio.

