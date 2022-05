Messina, Sciotto annuncia: "Società in vendita. Non ho intenzione di continuare"

È tornato a parlare ufficialmente il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, che, tramite un comunicato ufficiale, ha chiarito qual è l’attuale situazione societaria. Il club è in vendita, un’intenzione, quella del patron, annunciata a chiare lettere, anche se, ancora “non è arrivata nessuna proposta concreta, solo parole di circostanza e nulla altro”, ha spiegato Sciotto: “Tengo a dire questo per fermare qualsiasi polemica che possa nascere. A gennaio ho detto che avrei salvato il Messina e che, a fine anno, sarei andato via perché ritengo concluso il mio ciclo”.

Una volontà, dopo settimane di silenzi e immobilismo, confermata anche adesso: “La società è in vendita, lo confermo perché io non ho intenzione di continuare - ha aggiunto il presidente giallorosso -. Ho incontrato diverse persone che hanno chiesto informazioni ma sono stati sinora interessamenti fatti di chiacchiere. Sto facendo di tutto per dare un futuro al Messina, un lavoro lungo, dispendioso sotto il profilo economico e personale, stressante. Se qualcuno vuole il Messina lo prenda adesso ma con una offerta vera, reale”.

In attesa di novità e di una trattativa seria, la proprietà sta portando a termine la propria gestione: “La società, in questo momento, sta comunque lavorando per non perdere il patrimonio della serie C, ma di programmi oggi sarebbe inopportuno parlare per rispetto della tifoseria e della città”.

© Riproduzione riservata