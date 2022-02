Cinture nere per cinque atleti della palestra Ronin di Messina

Dopo un impegnativo esame tenutosi presso una palestra di Furci Siculo 5 giovani promesse del Judo messinese hanno raggiunto l'ambito traguardo del conseguimento della cintura nera 1° Dan. Grandissima la soddisfazione per i due maestri Salvatore Allegra (5° dan) e Daniele Donnina (4°dan) già con trascorsi di assoluto rilievo nei gruppi sportivi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Soddisfazione espressa nelle loro parole: "Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti dagli atleti. Nonostante le difficoltà della pandemia i ragazzi si sono preparati costantemente anche da remoto, per ottenere quella che poi è stata una preparazione eccellente perchè il Judo non è solo competizione ma soprattutto lo studio del kata, con annessa teoria. Un buon educatore di Judo deve saper trasmettere tutto questo". I due maestri si sono poi congratulati con i giovani atleti neo cintura nera Enia Livoti, Marco Biondo, Giovanni De Domenico, Lillo Assenzio e Giorgia Lucà.

