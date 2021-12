Acr Messina, che batosta a Torre del Greco (5-0). Sciotto: "Non ce la faccio più"

Cinque sconfitte in sei gare: è crisi nera per il Messina. Traballa la panchina di Capuano, travolta dalla valanga di gol della Turris. Se è vero che il 5-0 finale è un parziale fin troppo pesante per i giallorossi, è vero anche che continuando così i siciliani sono destinati a soffrire fino alla fine della stagione. Il Messina prosegue con il silenzio stampa. A interrompere la consegna del silenzio è il solo presidente dei giallorossi, Pietro Sciotto, che raggiunto telefonicamente da Radio Amore annuncia l’intenzione di abbandonare la società: “Non ce la faccio più – dice, con la voce rotta dall’emozione – chiedo scusa ma non riesco più ad andare avanti. Sono ad un punto di non ritorno”. Sono pochi secondi, nei quali gli interlocutori faticano a fare domande: “Ogni volta rischio di morire di infarto – prosegue il massimo dirigente giallorosso – mi verrebbe voglia di uscirmene. Ogni settimana subisco umiliazioni che non finiscono mai, così non posso più andare avanti. Mi fermo”.

TURRIS-ACR MESSINA 5-0

RETI: 15' pt Santaniello, 29' pt Santaniello, 12' st Santaniello, 32' st Giannone, 35' st Franco.

TURRIS (3-4-3): Perina 6; Manzi 6.5, Lorenzini 6.5, Esempio 6.5; Finardi 6, Tascone 6.5, Franco 6.5 (36' st Iglio sv), Varutti 6.5 (23' st Loreto 6); Giannone 6.5 (36' st Pavone sv), Santaniello 7.5 (43' D’Oriano sv), Leonetti 6.5 (23' st Bordo). In panchina: Abagnale, Loreto, Zanoni, Di Nunzio, Ghislandi, Palmucci, Longo, Sartore. Allenatore: Caneo 7.

ACR MESSINA (3-4-3): Lewandowski 5.5; Celic 5 (1' st Rondinella 6), Carillo 5, Mikulic 5; Simonetti 6, Fofana 6, Konate 5 (1' st Balde 6), Fazzi 5.5; Catania 5.5 (13' st Di Stefano 5), Russo 5 (1' st Damian 6), Adorante 5.5. In panchina: Fusco, Fantoni, Busatto, Marginean, Nicosia. Allenatore: Capuano 5.

ARBITRO: Moriconi di Roma 5.5.

NOTE: Pomeriggio con cielo sereno, terreno in buone condizioni, spettatori 856. Ammoniti: Kanote, Russo, Manzi, Damian. Angoli: 4-7. Recupero: 1', 0'.

