Il Messina trova un punto a Taranto, ma adesso è ultimo

Taranto-Messina 0-0

Taranto (4-3-3): Chiorra 6; Versienti 6 (7' st Mastromonaco 6.5), Riccardi ng (23' st Granata 6), Benassai 6, De Maria 6; Civilleri 6, Bellocq 6, Labriola 5.5 (33' st Santarpia ng); Pacilli 6 (1' st Ghisleni 5.5), Italeng 5.5, Giovinco 6. A disp.: Antonino, Zecchino, Zullo, Cannavaro. All.: Laterza 6.

Messina (3-4-3): Lewandowski 6; Celic 6, Carillo 6, Mikulic 6; Rondinella 6, Konate 6, Fofana 6, Simonetti 6; Balde 5.5 (17' st Russo 5.5), Adorante 6 (42' st Busatto ng), Catania 6 (33' st Damian ng). A disp.: Fusco, Marginean. All.: Capuano 6.

Arbitro: Petrella di Viterbo 6.

Note: Spettatori 2672. Ammoniti: Mikulic, Benassai, Granata, Rondinella, Bellocq. Angoli 1-1. Recupero: 1' pt, 5' st.

Taranto - Dopo quattro giornate, il Messina muove la classifica ed è questa una buona notizia. Lo 0-0 allo Iacovone contro il Taranto è il risultato più giusto, anche se la migliore occasione della gara è di marca giallorossa. Si vede il migliore Messina che, al 36', va vicino al gol. Fa tutto Fofana, che palla al piede semina il panico nelle retrovie tarantine. La mezzala entra in area, si accentra e dal dischetto va a giro di sinistro, ma la sfera è fuori bersaglio. Chiorra è graziato e ringrazia, mentre Fofana ha le mani sulla fronte per la disperazione. A fine gara non parla nessuno nel rispetto del silenzio stampa imposto dalla società. Adesso l'Acr Messina è ultimo.

