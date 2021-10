Messina, la judoka Carolina Costa ricevuta dal prefetto Cosima Di Stani

Il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha ricevuto al Palazzo del Governo la judoka messinese Carolina Costa accompagnata dall’allenatore Vittorio Scimone. Nel corso del cordiale incontro il prefetto si è complimentata del successo ottenuto con la conquista della medaglia di bronzo nella categoria +70 kg, in occasione dei Giochi paralimpici al Nippon Budokan di Tokyo sottolineando che la città di Messina deve essere fiera di questa Medaglia Olimpica. “Lo sport ha un fondamentale ruolo per i valori ad esso sottesi e consente di educare alla legalità poiché riconosce la dignità della persona, compagno o avversario che sia. Lo sport è palestra di legalità" ha dichiarato il prefetto che, al termine della visita, ha donato alla campionessa una targa in argento.

