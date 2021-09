PalaTracuzzi di Messina, 700mila euro per riqualificazione e completamento

Nell’ambito del Bando Sport e Periferie 2020 è stato finanziato con l’importo di € 699.474,51 il progetto per il completamento della riqualificazione del Palazzetto dello sport PalaTracuzzi.

I lavori prevedono gli adeguamenti per la funzionalità dell’impianto e della terza tribuna per aggiungere altri 375 posti a sedere e arrivare ad una capienza complessiva di 1350, interventi sul sistema delle vie di fuga, sul dimensionamento dei ballatoi e dei servizi per il pubblico, la sostituzione del tetto in lamiera con lastre coibentate per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni di acqua piovana, la realizzazione di una scala per accedere con maggiore facilità alla copertura stessa e la collocazione di linee vita fisse a fune per garantire la manutenzione in sicurezza, la sostituzione del quadro elettrico generale e della caldaia per l’acqua calda sanitaria, la pitturazione esterna, la campitura del parquet di gioco, la sostituzione di lastre di vetro del tipo U-Glass rovinate, la fornitura di attrezzature (panchine per allenatori e riserve, tavolo per i giudici, sedie per arbitri, impianti pallacanestro a parete pieghevole e per minibasket).

“Credo che questa buona notizia per l’impiantistica sportiva cittadina – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo – sia la migliore risposta alle polemiche scatenate ad arte nei giorni scorsi, per una infiltrazione di acqua piovana, da chi usufruisce dell’impianto senza riconoscere in alcun modo l’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’ufficio tecnico per la riqualificazione di uno storico impianto cittadino”.

