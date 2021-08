Il Football Club Messina... “smantella”. Panchina affidata a Carmelo Mancuso

Non è il momento migliore dell'Fc Messina costretto a resettare tutto e ripartire in fretta per non compromettere la stagione. Ne è consapevole il vicepresidente nonché dg in pectore Santi Cosenza con il quale abbiamo provato a fare il punto.

Dopo la mancata iscrizione in C, il “divorzio” a sorpresa il giorno prima del matrimonio con il tecnico Soda, non ritiene che la società debba fare chiarezza sui programmi e gli obiettivi?

«Non posso negare che la decisione di Soda mi ha spiazzato - afferma Cosenza - ma rispetto il suo volere, non entro nel merito visto che ha parlato di problemi familiari, ma è stata un'autentica doccia fredda. Ma non possiamo fermarci, domani (oggi per chi legge, ndc) faremo tutti i tamponi tranne ovviamente i due ragazzi che al momento sono in isolamento per i quali l'Asp ha previsto il tampone martedì. L'obiettivo della società rimane un campionato importante».

Dopo il forfeit di Soda, l'idea Carmelo Mancuso sulla panchina prende sempre più corpo….

«Assolutamente sì, è una scelta che abbiamo condiviso nel Cda; Mancuso conosce bene l'ambiente Fc Messina e gode della massima stima. È un uomo di calcio, è con noi da due stagioni, ha sempre valorizzato i giovani, abbiamo la necessità di ripartire in fretta, e riteniamo che Mancuso sia l'uomo giusto».

