L'Fc Messina ingaggia Selmi, Massa, Stelitano e Marques

Fissata la partenza per il ritiro, che avverrà domenica 22, destinazione Cori (Latina) ridente cittadina collinare sui monti Lepini, anche se il mister Soda preferirebbe una location situata oltre i 400 msl di Cori (si sta tentando di accontentarlo ma è difficile trovare la disponibilità anche se nelle ultime ore sembra si sia aperto uno spiraglio in una struttura vicino Potenza).

Entra nel vivo anche la fase dei tesseramenti per la formazione peloritana che sarà per il terzo anno ai nastri di partenza del campionato di Serie D.

Ufficializzati i primi quattro calciatori che vestiranno giallorosso. A proposito del vestiario oggi arriverà in città i kit della Givova (sponsor tecnico).

A mettere nero su bianco ieri il difensore napoletano classe 2001 Francesco Massa, 31 presenze in Serie D tra Portici, Fidelis Andria e Nocerina. Il giovanissimo portiere Lorenzo Selmi nativo di Cecina (Pisa) classe 2003 proveniente dalla Primavera del Pisa.

L'esperto difensore messinese di nascita ma considerato un vero girovago del calcio Antonio Stelitano, 34 anni, difensore destro, numerose le maglie indossate dal Paternò, Giarre, Igea Virtus per poi giocare all'estero Romania, Malta, ultima stagione nella Repubblica Domenicana.

E infine l'attaccante spagnolo Perez Marques, 2002, proveniente dalla Primavera del Barcellona.

Anche il mister Antonio Soda con il suo vice Carlo Caramelli hanno raggiunto l'accordo, il contratto è già pronto per entrambi, la firma assicura lo stesso tecnico che è rientrato in Calabria per un paio di giorni prima della nuova avventura, è solo un dettaglio e potrebbe arrivare direttamente in ritiro.

