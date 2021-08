Il Messina lavora a testa bassa. Sfuma l’acquisto di Rizzo

È cominciata ieri la prima settimana tipo per il Messina che sta preparando l'incontro, valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, che si svolgerà sabato al “Menti” di Castellammare contro la Juve Stabia (si attende dalla Lega l'ok per l'anticipo del fischio d'inizio dalle 21 alle 18).

Sul fronte mercato è attesa per la giornata odierna l'ufficializzazione del centrocampista Lorenzo Simonetti che si dovrebbe legare per due anni al club presieduto da Pietro Sciotto. Dopo Damian, quindi, a vestire la casacca biancoscudata ecco il mediano ex Parma, classe 1996, pronto a dare maggiore equilibrio ad un reparto che non vedrà al suo interno il messinese Peppe Rizzo, ad un passo dal Pescara, squadra che lo ha visto già protagonista dal gennaio 2013 a giugno 2014, con 34 gettoni di presenza all'attivo. La formazione biancazzurra, allenata dal siciliano Gaetano Auteri, è stata inserita nel Girone B di Serie C e punta ad un immediato ritorno fra i cadetti dopo la retrocessione della passata stagione. Con Konate e Fofana, il reparto nevralgico del campo dei messinesi sembra completo e potrà dare a Sullo le giuste alternative.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche la firma del difensore Luigi Carillo, napoletano, classe 1996, centrale di sicuro affidamento, lo scorso anno con la maglia della Casertana 34 apparizioni, sei reti e tre assist, per un ragazzo che ha alle spalle esperienze, sempre il Lega Pro, con le maglie di Akragas, Paganese, Pisa e Sambenedettese.

Sempre per quel che riguarda il reparto arretrato, un sondaggio era stato effettuato per Marco Migliorini. Il 29enne, ex Avellino, comunque, ha ricevuto offerte interessanti anche da altri club e presto dovrebbe sciogliere le sue riserve. Sul versante offensivo saranno, con ogni probabilità, gli ultimi giorni di mercato a rendere il quadro più chiaro

